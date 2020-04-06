Borsa haftaya yükselişle başladı
6 saat önce
Borsa, haftaya yüzde yüzde 1,60'lık yükselişle başladı.
Borsa, haftaya yüzde yüzde 1,60'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 1,60 yükselişle başladı. Endeks, 1.436,46 puanlık artışla 90 bin 989,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,22 yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,68 arttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:32 Kaynak: İHA
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