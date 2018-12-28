Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

23 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı.

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 539,46 puanlık azalışla 90 bin 435 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:31 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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