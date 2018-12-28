Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
23 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 539,46 puanlık azalışla 90 bin 435 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:31 Kaynak: İHA
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