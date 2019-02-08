Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
48 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 332,29 puanlık azalışla 102 bin 451 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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