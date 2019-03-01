Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

33 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı.

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.263 puanlık azalışla 103 bin 266 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2.05, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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