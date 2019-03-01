Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
33 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,21'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.263 puanlık azalışla 103 bin 266 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2.05, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:19 Kaynak: İHA
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