Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 744 puanlık azalışla 101bin 538 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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