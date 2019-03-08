Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı

1 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 744 puanlık azalışla 101bin 538 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira

THY'den Öğrencilere Part Time İş Fırsatı Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]