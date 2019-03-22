Borsa Haftayı Düşüşle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,45'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,45'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,45'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 3.572 puanlık azalışla 99 bin 835 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,64, holding endeksi de yüzde 2,14 değer kaybetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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