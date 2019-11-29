Borsa haftayı düşüşle tamamladı
7 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 222,50 puanlık azalışla 106 bin 903 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti. - İSTANBUL
Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi