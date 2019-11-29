Son Dakika Haberleri: Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

7 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı.

Borsa haftayı düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,21'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 222,50 puanlık azalışla 106 bin 903 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
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