Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
6 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 709,57 puanlık azalışla 119 bin 140 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,27 arttı.
(İHA)
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