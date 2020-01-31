Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.

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Borsa, haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü 0,59'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 709,57 puanlık azalışla 119 bin 140 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,27 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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