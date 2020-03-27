Borsa haftayı düşüşle tamamladı
6 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 3.402,55 puanlık azalışla 88 bin 125 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi de 3,97 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:19 Kaynak: İHA
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