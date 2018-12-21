Borsa Haftayı Yatay Tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 6,67 puanlık artışla 91 bin 860 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:20 Kaynak: İHA
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