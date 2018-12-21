Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Yatay Tamamladı

Borsa Haftayı Yatay Tamamladı

1 saat önce

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yatay Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,01'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 6,67 puanlık artışla 91 bin 860 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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