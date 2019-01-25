Borsa Haftayı Yatay Tamamladı
2 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 27,13 puanlık artışla 101 bin 801 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,38 arttı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:23 Kaynak: İHA
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