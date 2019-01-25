Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Yatay Tamamladı

Borsa Haftayı Yatay Tamamladı

2 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yatay Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,03'lük hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 27,13 puanlık artışla 101 bin 801 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,38 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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