Borsa haftayı yatay tamamladı - Son Dakika

Borsa haftayı yatay tamamladı
6 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 41,73 puanlık artışla 89 bin 552,61 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,57 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:25 Kaynak: İHA
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