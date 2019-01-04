Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.431 puanlık artışla 88 bin 830 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,97, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL

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