Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
11 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.431 puanlık artışla 88 bin 830 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,97, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:22 Kaynak: İHA
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı