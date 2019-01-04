Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

11 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,64'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.431 puanlık artışla 88 bin 830 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,97, holding endeksi ise yüzde 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

Ekonomi
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