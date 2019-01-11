Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 490 puanlık artışla 91 bin 687 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi de yüzde 0,87 değer kazandı.



(İHA)

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