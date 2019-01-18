Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
23 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.637 puanlık artışla 98 bin 454 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 1,60 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:23 Kaynak: İHA
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