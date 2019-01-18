Son Dakika Haberleri: Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı

23 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.

Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,69'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.637 puanlık artışla 98 bin 454 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 1,60 değer kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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