Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,57'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,57'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 585 puanlık artışla 102 bin 715 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 1,70 değer kazandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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