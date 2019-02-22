Borsa Haftayı Yükselişle Tamamladı
26 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,67'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,67'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,67'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 691 puanlık artışla 103 bin 185 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 2,04 arttı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:21 Kaynak: İHA
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