Borsa haftayı yükselişle tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,28lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,28lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,28'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 282 puanlık artışla 101 bin 849 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,40 arttı.
(İHA)
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