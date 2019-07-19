Son Dakika Haberleri: Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,28lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,28lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,28'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 282 puanlık artışla 101 bin 849 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,40 arttı.
(İHA)
Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
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