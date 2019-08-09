Borsa haftayı yükselişle tamamladı
42 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 196 puanlık artışla 99 bin 405 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı.
(İHA)
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