Son Dakika Haberleri: Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

39 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 196 puanlık artışla 99 bin 405 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:37 Kaynak: İHA
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