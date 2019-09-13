Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 103.071,80 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 103.071,80 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:25
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