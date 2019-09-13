Son Dakika Haberleri: Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 103.071,80 puandan tamamladı.

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 103.071,80 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:25 
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