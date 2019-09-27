Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.211 puanlık artışla 105 bin 152 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,84, holding endeksi de yüzde 2,37 değer kazandı. - İSTANBUL