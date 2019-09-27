Son Dakika Haberleri: Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

59 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.211 puanlık artışla 105 bin 152 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,84, holding endeksi de yüzde 2,37 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
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