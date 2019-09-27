Borsa haftayı yükselişle tamamladı
59 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:17 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3.211 puanlık artışla 105 bin 152 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,84, holding endeksi de yüzde 2,37 değer kazandı. - İSTANBUL
Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları