Son Dakika Haberleri: Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

13 dakika önce

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 679 puanlık artışla 103 bin 463 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazandı, holding endeksi ise yüzdelik değişim göstermedi. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
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