Borsa haftayı yükselişle tamamladı
13 dakika önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:18 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,66'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 679 puanlık artışla 103 bin 463 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazandı, holding endeksi ise yüzdelik değişim göstermedi. - İSTANBUL
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