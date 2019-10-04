Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:21
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