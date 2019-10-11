Borsa haftayı yükselişle tamamladı
1 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 247 puanlık artışla 99 bin 27 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,87 arttı.
(İHA)
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