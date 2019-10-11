Son Dakika Haberleri: Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 20:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]