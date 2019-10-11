Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.027,82 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:26
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