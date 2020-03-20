Borsa haftayı yükselişle tamamladı
6 saat önce
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,70'lik yükselişle tamamladı.
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,70'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,70'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 600,40 puanlık azalışla 85 bin 795 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi de 0,19 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
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