Borsa, haftayı yükselişle tamamladı - Son Dakika

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kazancıyla haftayı 1.111,96 puandan tamamladı.

Borsa, haftayı yükselişle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,12 değer kazancıyla haftayı 1.111,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile orman kağıt basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde 1.115,82 puana kadar çıksa da, bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı 1.111,96 seviyesinden tamamladı.

Analistler, hafta içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarla azalan risk iştahının etkisini haftanın son işlem gününde de sürdürdüğünü söyledi.

ABD'nin Çin'li sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede indirilmesini yasaklayacağını duyurmasının küresel piyasalarda tedirginliği artırdığını kaydeden analistler, bununla birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının piyasalardaki satış baskısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararı ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte ABD'de konut satışları ve Almanya'da IFO endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Brexit görüşmelerindeki gidişatın ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Holding, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, haftayı yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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