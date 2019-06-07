Son Dakika Haberleri: Borsa hızlı yükseldi, dolar dalgalandı
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Borsa hızlı yükseldi, dolar dalgalandı

1 saat önce

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, borsada alımlar hız kazandı.

Borsa hızlı yükseldi, dolar dalgalandı, System.String[]
ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, borsada alımlar hız kazandı. Sabah 5.86 seviyesini gören dolar/TL ise 5.80'in altına indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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