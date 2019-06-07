Borsa hızlı yükseldi, dolar dalgalandı
1 saat önce
ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, borsada alımlar hız kazandı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:03
tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesiyle, borsada alımlar hız kazandı. Sabah
5.86 seviyesini gören dolar/TL ise 5.80'in altına indi.
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