Borsa için orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu - Son Dakika

Borsa için orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu

28.01.2021 15:37
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Borsa İstanbul'da son günlerde zaman zaman kar satışları görülse de aracı kurumların strateji raporları, kısa vadeli düzeltmelere karşın Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadede yukarı yönlü trendin devam etmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul'da son günlerde zaman zaman kar satışları görülse de aracı kurumların strateji raporları, kısa vadeli düzeltmelere karşın Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadede yukarı yönlü trendin devam etmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar, salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler ve özellikle ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler, küresel pay piyasalarında kar satışlarını beraberinde getirdi.

Analistler, son bir haftada dünya borsalarındaki satıcılı seyrin Borsa İstanbul'u da etkilediğini belirterek, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 Endeksi'nin 200 sent civarında bulunduğunu, 2011'deki 500 sent seviyelerine göre oldukça iskontolu olmaya devam ettiğini söyledi.

Yatırımcıların kar realizasyonu ile endeksteki düzeltme hareketlerinin sağlıklı olduğunu aktaran analistler, dün olduğu gibi zaman zaman bu düşüşlerin, stop-loss (zarar kes) satışların devreye girmesi ile çok sert olabildiğine işaret etti.

Analistler, dönemsel olarak endekste ve hisse senetlerinde, bundan sonra da görülebilecek düzeltme süreçlerinde yatırımcıların panik olmamasının önemine dikkati çekerek, kredili ve gün içi işlemler konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükselttiğini hatırlatan analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yılın ikinci yarısında Türkiye'nin döviz cinsinden kredi görünümü ve notu üzerindeki olası artırımlarının da yavaş yavaş potaya girebileceğini söyledi.

Analistler, bunlarla birlikte küresel bazda devam etmesi beklenen genişleyici para ve maliye politikalarının görece riskli varlıklara talebi desteklemeye devam etmesinin beklendiğini, Türkiye'nin de getiri arayışındaki yatırımcılar için önemli bir liman olabileceğini aktardı.

Strateji raporlarına göre, orta vadede borsada yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor

Aracı kurumların strateji raporları, 2021'de yabancı portföy akımlarının devam edebileceği, dolayısıyla Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin korunacağı tahminine yer verirken, Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin en önemli risk unsuru olarak kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

2021'de borsada rekorların devam edebileceği ve BIST 100 Endeksi'nde 1.800-1.900 seviyelerinin görülebileceği belirtilen strateji raporlarında, oynaklığı azalan Türk lirasının söz konusu hedeflere ulaşmada en önemli etkenlerden olacağı kaydedildi.

Garanti BBVA Yatırım'ın Mali Piyasalar Stratejisi raporunda, TL'de bu yıl da değer kaybı beklense de TCMB'nin sıkı duruşunun etkisiyle bu değer kaybının enflasyonun altında olacağı, TL'nin bu yıl nominal olmasa da reel olarak değerleneceği vurgulandı.

Öte yandan, Türk hisse piyasasında iskontolu görünümün devam ettiği belirtilen raporda, "7 Fiyat/Kazanç (F/K)" çarpanı bazında gelişen ülke borsalarına göre yüzde 58 daha ucuz olan BIST 100 Endeksi'nin, 5 yıllık ortalama iskontosunun ise yüzde 41 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin büyüme hikayesinin devamında, uzun süredir benzer ülke borsalarına göre geride kalmış olan hisse senedi piyasalarında alıcılı seyrin sürmesinin beklendiği aktarılarak, "Bu yüzden düzeltmeleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. BIST 100 Endeksi için hedefimiz 1.892 seviyesidir. 2021'de demir çelik, telekom, perakende ve sağlık sektörlerinin öne çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Gedik Yatırım Strateji Raporu'nda, 2021'e girerken global toparlanma beklentilerinin güçlü seyrettiği belirtilerek, Kovid-19 aşılamasının genele yayılmasıyla global ekonomik aktivitede beklenen hızlı ve senkronize toparlanma ile tüm dünyada genişleyici para ve maliye politikalarının uygulamada kalmaya devam edeceği yönündeki beklentilerin risk iştahını artırdığı kaydedildi.

Yurt içinde sıkı para politikası ve ekonomi politikalarındaki normalleşmenin TL'deki güçlenme eğilimini desteklediği vurgulanan raporda, "BIST 100 Endeksi'ne ilişkin hedefimizi de 1.350 puandan 1.750 puan seviyesine yükseltiyoruz. Yükseltilen endeks hedefimizdeki ana neden, azalan risk primi ve beklenenden daha iyi devam etmiş olan şirketlerin faaliyet performanslarıdır. Bu yıl için 2020'ye göre yüzde 25'lik bir net kar büyümesi, yüzde 18'lik faiz, amortisman ve vergi öncesi kar beklentimiz bulunuyor." denildi.

BIST 100'de hedef 1.900 seviyeleri

Deniz Yatırım Araştırma tarafından hazırlanan Strateji Raporu'nda da 2021 için "olumlu bekleyişlerin sabırla şekilleneceği yıl" nitelendirmesi yapılırken, risklerin bulunduğu ancak nispeten dengeli olduğu vurgulandı.

5 yıllık ülke risk primi göstergesinin (CDS) geçmiş dönem ortalaması olan 200 baz puan seviyelerinde dengeleneceği tahminine yer verilen raporda, buna en önemli katkının, daha öngörülebilir patikada seyredeceği öngörülen Türk lirası cephesinden gelebileceği belirtildi.

Raporda, kısa vadeli riskler bir yana, uzun vadede Türk hisse senetlerine ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiği vurgulanarak, "Oyun değiştirici ciddi bir faktör belirmedikçe hisse senetlerine olan ilginin yerel ve global bazda 2021'de de sürmesi beklentisindeyiz. BIST 100 Endeksi için 12 ay vadede hedef fiyat seviyesini 1.900 puan olarak belirliyoruz." değerlendirmeleri yapıldı.

Vakıf Yatırım tarafından "Kara Göründü" başlığıyla hazırlanan Strateji Raporu'nda ise bu yıl yurt dışı yerleşiklerin TL cinsi menkul kıymetlere ilgisinin artacağı, ekonomi yönetiminin sadeleşen ve piyasa dostu politikalarının yanı sıra 2020 boyunca düşük kalan yabancı yatırımcı ilgisinin 2021'de oluşabilecek taleple avantaja dönüşeceği kaydedildi.

Raporda, hisse senedi piyasalarındaki yükselişin sürmesinin beklendiği aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi;

"Bu yıl BIST 100 Endeksi'nin salgınla ilgili aşılama ve ilaç çalışmalarını takip ederek TL bazında yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Endeks hedefimiz 1.803 seviyesi. Bu öngörümüzün yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu söylem ve uygulamaları, yabancı yatırımcıların TL'de azalan oynaklık ve küresel düşük faiz ortamındaki getiri arayışlarıyla BIST'e geri dönmesi, TL bazında rekor seviyelerde olmamıza karşılık endeksin benzer ülke piyasalarına göre halen yüksek getiri potansiyeli sunması, yerli hisse senedi yatırımcı sayısının getiri arayışı ve halka arzlar yoluyla Borsa İstanbul'a girişlerin devamı gibi unsurlarla destekleneceği görüşündeyiz."

Borsa İstanbul, Türk Lirası, Yatırımcı, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa için orta ve uzun vadeli beklentiler olumlu - Son Dakika Ekonomi


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