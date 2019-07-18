Borsa ilk yarıda 100 bini aştı
2 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
, günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,59'luk yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 589,84 puanlık artışla 100 bin 396 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de 0,55 değer kazandı.
(İHA)
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