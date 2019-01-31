Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda 105 Bini Aştı

Borsa İlk Yarıda 105 Bini Aştı

47 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükseliş gösterdi.

Borsa İlk Yarıda 105 Bini Aştı, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,30'luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.353,00 puanlık artışla 105 bin 542 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi ise yüzde 2,10 değer kazandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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