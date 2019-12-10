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Borsa ilk yarıda azaldı

6 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30 azaldı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,30 azaldı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30 azaldı. Endeks, 325 puanlık artışla 108 bin 461 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,81 azaldı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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