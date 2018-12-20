Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

27 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 489,93 puanlık azalışla 92 bin 62 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi de yüzde 0,83 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:24 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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