Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

2 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,87'lik düşüş gösterdi.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,87'lik düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,87'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 793,87 puanlık azalışla 90 bin 733 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 1,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
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