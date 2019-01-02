Borsa İlk Yarıda Düştü
46 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.469,09 puanlık azalışla 89 bin 801 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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