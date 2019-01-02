Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

46 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,61'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.469,09 puanlık azalışla 89 bin 801 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı

Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:13:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]