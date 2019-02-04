Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

10 dakika önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,22'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 228,32 puanlık azalışla 102 bin 708 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,23 yükseldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı

43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de iPhone Satışları Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]