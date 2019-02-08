Borsa İlk Yarıda Düştü
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 179,75 puanlık azalışla 102 bin 604 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,03 azaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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