Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik düşüşle yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik düşüşle yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 149,88 puanlık azalışla 101 bin 495 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti

Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi