Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,41'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 426,60 puanlık azalışla 104 bin 103 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz

Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı

Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro