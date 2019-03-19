Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

1 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 108,58 puanlık azalışla 104 bin 486 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,25 arttı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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