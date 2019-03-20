Borsa İlk Yarıda Düştü
17 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 418,97 puanlık azalışla 104 bin 442 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,07 azaldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:43 Kaynak: İHA
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