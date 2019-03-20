Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İlk Yarıda Düştü

3 saat önce

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İlk Yarıda Düştü, System.String[]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 418,97 puanlık azalışla 104 bin 442 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,07 azaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa İlk Yarıda Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]