Borsa İlk Yarıda Düştü
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,81'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 1,81'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,81'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.874 puanlık azalışla 101 bin 533 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi de yüzde 1,82 değer kaybetti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:31 Kaynak: İHA
İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi
Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu
AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz