Borsa İlk Yarıda Düştü
1 saat önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33'lük düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 332,79 puanlık azalışla 99 bin 502 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,57, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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