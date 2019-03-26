Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,06'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,06'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,06'lık düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.053 puanlık azalışla 98 bin 272 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi de yüzde 1,97 değer kaybetti. - İSTANBUL

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