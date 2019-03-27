Borsa İlk Yarıda Düştü
28 dakika önce
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,79'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul
, günün ilk yarısında yüzde 1,79'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,79'luk düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.746 puanlık azalışla 95 bin 632 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi de yüzde 1,50 değer kaybetti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:35 Kaynak: İHA
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