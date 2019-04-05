Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,52'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,52'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,52'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 512,81 puanlık azalışla 97 bin 824 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,29 arttı.



(İHA)

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