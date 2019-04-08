Borsa İlk Yarıda Düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,62'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,62'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,62'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.599,11 puanlık azalışla 97 bin 184 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 1,70 değer kaybetti. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı

Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız