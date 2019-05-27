Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10'luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 88 puanlık azalışla 85 bin 984 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi de 0,36 arttı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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